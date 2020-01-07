Боевики ранили двух военных на Донбассе

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 6 января, 2 военнослужащих ранены.Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.Стрельба по позициям сил ООС велась из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток. Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы обстрелы защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север.С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.Как сообщали Українські Новини, 5 января на Донбассе погибли два украинских военных, еще один тяжело ранен. Ранее штаб ООС назвал потери боевиков за год.