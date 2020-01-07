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07 января 2020, вторник, 09:15 22
Силовые структуры 2020-01-07T09:15:02+02:00
Українські Новини
Боевики ранили двух военных на Донбассе

Боевики ранили двух военных на Донбассе

Валерия Драгомирова
ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, Донбасс
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 6 января, 2 военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Стрельба по позициям сил ООС велась из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток.

Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы обстрелы защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Как сообщали Українські Новини, 5 января на Донбассе погибли два украинских военных, еще один тяжело ранен. 

Ранее штаб ООС назвал потери боевиков за год

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