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  • На Різдво в Києві біля Roshen сталася пожежа підвищеної складності
07 січня 2020, вівторок, 15:15 13
Події 2020-01-07T15:31:43+02:00
Українські Новини
На Різдво в Києві біля Roshen сталася пожежа підвищеної складності

На Різдво в Києві біля Roshen сталася пожежа підвищеної складності

Надежда Комендантова
Пожежа в Києві, Пожежа в МАФ

У той час, як рятувальники закликали українців відмовитися від піротехніки у Святвечір та Різдво, у вівторок, 7 січня, у Києві на Деміївці сталася пожежа. Загорілась одноповерхова будівля за адресою проспект Науки, 4Г. Горів дах грального закладу"Космолот".

Вогонь поширився на 70 квадтратных метрів. Про це повідомляє Інформатор.

Загоряння оперативно ліквідували. Зараз рятувальники проводять розбір згорілих конструкцій. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. На місці працювало 8 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 33 людини особового складу. Деталі встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, вдень, 2 січня, близько полудня сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку у Тернополі, внаслідок якої загинув чоловік.

В Запорізькій області мати з двома маленькими дітьми загинули в пожежі.

Раніше на Оболоні загорілася квартира в 16-поверхівці, загинуло дві людини.

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