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06 января 2020, понедельник, 09:41 389
Общество 2020-01-06T11:00:02+02:00
Українські Новини
Спасатели призвали украинцев отказаться от пиротехники в Сочельник и Рождество

Спасатели призвали украинцев отказаться от пиротехники в Сочельник и Рождество

Анна Рудык
Пиротехника, Фейерверк, Запрет фейерверков
Салют. Фото: pixabay
Салют. Фото: pixabay

Спасатели обратились к украинцам с призывом отказаться от петард, салютов и фейерверков, которые могут привести к трагическим последствиям и пугают животных, в Рождественские праздники во избежание трагических случаев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Так, ГосЧС советует отказаться от использования пиротехники.

"С целью предупреждения возникновения трагических случаев во время Рождественских праздников, спасатели ГосЧС Украины советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. Кроме того, во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны", - говорится в сообщении.

Также в ГосЧС отметили, что в период новогодних и рождественских праздников традиционно значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий - в большинстве случаев из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Кроме того, спасатели дали рекомендации для тех, кто не представляет Сочельник и рождественские выходные без пиротехнических изделий:

  • покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; ни в коем случае не покупать петарды и фейерверки в местах стихийной продажи;
  • перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать указаниям;
  • запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;
  • запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;
  • при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;
  • запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;
  • не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.
  • зажигая фейерверк, не наклоняться над ним, а постараться сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров. К любому пиротехническому изделию подходить минимум через две минуты после окончания его работы. А к многозарядным лучше не подходить еще дольше.
  • если салют не сработал, не подходить к нему близко 10-ти минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;
  • пристально следить за детьми и не позволять им пользоваться пиротехникой;
  • пиротехнику, которая сработала, заливать водой на 2 часа и только после этого выбрасывать.

Как сообщали Українські Новини, Киев утвердил порядок новогодних праздников: запрещены пиротехника и мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни.

Тем временем Нацполиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

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