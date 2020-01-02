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02 января 2020, четверг, 18:26 284
Происшествия 2020-01-02T19:15:02+02:00
Українські Новини
В Тернополе горела многоэтажка, есть погибший

В Тернополе горела многоэтажка, есть погибший

Анна Рудык
Пожар, пожар в квартире, Пожар в многоэтажке
Пожар в Тернополе. Фото: ГосЧС
Пожар в Тернополе. Фото: ГосЧС

Сегодня днем, 2 января, около полудня произошел пожар в многоэтажном жилом доме в Тернополе, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что пожар возник в одной из квартир дома около 11:57. На вызов были направлены бойцы дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части 1 ДПРЗ Управления.

"В 12:15 пожарные локализовали возгорание, а в - 12:22 ликвидировали. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 8 кв. м, повредил облицовку стен и потолка квартиры", - говорится в сообщении.

На месте пожара спасателями было обнаружено тело гражданина, 1946 года, без признаков жизни. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Как сообщали Українські Новини, в Белой Церкви произошел пожар в отеле.

Ранее на Оболони загорелась квартира в 16-этажке, погибло два человека.

Также в конце осени в центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуированы 40 человек.

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