Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом.

Привітання президента було опубліковано на його сторінках у соціальних мережах, передають Українські Новини.



"Нехай рік буде щедрим на здійснені надії й чудеса, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині", - написав Президент.

Як повідомляли Українські Новини, поліція Києва вирішила посилити заходи безпеки на різдвяні свята.



Також у столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро.



Раніше Українські Новини писали, куди піти на різдвяні вихідні в Києві.