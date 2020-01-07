Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом.Привітання президента було опубліковано на його сторінках у соціальних мережах, передають Українські Новини."Нехай рік буде щедрим на здійснені надії й чудеса, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині", - написав Президент. Посмотреть эту публикацию в Instagram «Колядку дзвонів», написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український «Щедрик» дарує різдвяний дух по всьому світу. Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю. Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині! Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його! Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 6 Янв 2020 в 7:45 PST Як повідомляли Українські Новини, поліція Києва вирішила посилити заходи безпеки на різдвяні свята.Також у столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро.Раніше Українські Новини писали, куди піти на різдвяні вихідні в Києві.