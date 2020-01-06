Полиция усилила меры безопасности в Киеве на рождественские праздники

Полиция Киева решила усилить меры безопасности на рождественские праздники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы", - сказано в нем.

Отмечается, что под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения рождественских богослужений.

Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.

Полиция призывает киевлян и гостей столицы праздновать безопасно, не нарушать общественный порядок и способствовать правоохранителям в выполнении их служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности и порядка.

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