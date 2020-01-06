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06 января 2020, понедельник, 13:01 7
Силовые структуры 2020-01-06T13:01:09+02:00
Українські Новини
Полиция усилила меры безопасности в Киеве на рождественские праздники

Полиция усилила меры безопасности в Киеве на рождественские праздники

Анна Рудык
Рождественские праздники, Рождество-2020, Полиция Киева
Полиция. Фото: Pixabay
Полиция. Фото: Pixabay

Полиция Киева решила усилить меры безопасности на рождественские праздники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы", - сказано в нем.

Отмечается, что под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения рождественских богослужений.

Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.

Полиция призывает киевлян и гостей столицы праздновать безопасно, не нарушать общественный порядок и способствовать правоохранителям в выполнении их служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности и порядка.

Ранее Українськi Новини писали, куда пойти на рождественские выходные в Киеве: программа мероприятий.

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