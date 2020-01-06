Традиції Різдва: яке значення має вертеп для українців

Різдво в Україні складно уявити без нічних ворожінь, колядок та вертепа. Вперше в українських писемних пам'ятках вертеп з'являється ще в 1666 році, а найбільшого поширення зазнає в кінці XVIII століття. Учасники вертепу ходять від хати до хати і розповідають історію народження Ісуса Христа. Детальніше про цю давню традицію розповідається на сайті Українські Традиції.

Будова традиційного українського вертепу

Спочатку вертепом виступав маленький ящик, обклеєний кольоровим папером, де за допомогою ляльок, закріплених на осі, розігрувалися вистави. Вони складалися з двох частин. У першій частині розігрувалися сцени, пов'язані з народженням Христа і біблійними персонажами. Друга, світська, включала в себе життєві історії про Добро і Зло. Два поверхи вертепного будиночка, за християнською традицією, трактувалися як "небо" і "земля".

"Наш вертеп є будиночком з двома поверхами. Зроблений він з тонких дощечок та картону. Верхній поверх має балюстраду, за балюстрадою відбувається містерія: Віфлеєм. На нижньому поверсі трон царя Ірода; пол обклеєний хутром для того, щоб не видно було щілин, крізь які рухаються ляльки. Кожна лялька прикріплена до дроту; під підлогою є його кінець. За цей кінець, притримуючи ляльку, вертепник вводить її в двері і водить в потрібному напрямку. ", - пише етнограф Микола Маркевич

Текст вертепної драми

Це завжди цікаве поєднання книжкових елементів з народними. Вертепна драма складається з двох частин: різдвяної драми і механічно приєднаної до неї сатирично-побутової інтермедії. Перша частина вертепу (іноді називається "свята") - більш-менш стійка, а друга (народна) змінюється в залежності від умов місцевості, історичного періоду та від здібностей самого вертепника.

Обидві частини - «свята» і народна - різняться між собою ще й мовою. Перша частина написана "книжковою" мовою, а друга - створена народом і мало чим відрізняється від сучасної української мови.

Обов'язковими героями були: дід, баба, коза, смерть, циган, циганка, жид, шляхтич, шляхтянка, москаль, козак. Індивідуалізація образів досягалася зовнішністю, одягом й особливостями мови. Кожен з героїв займався традиційною для нього справою: старі зображали сімейні відносини, євреї обманом заробляли гроші, шляхтичі розважалися, козак і солдат сварилися та билися, смерть приходила в будь-який час і до будь-кого, а коза помирала для того, щоб воскреснути.

Неодмінний атрибут вертепу - різдвяна зірка. Її вважали символом щастя і радості, адже вона передає новину про народження Ісуса. Носить її завжди хлопчик.

Згодом вертеп перетворився на театралізоване дійство з великою кількістю учасників, склад яких змінюється відповідно до регіону. Зазвичай, саме в такому форматі мистецтво вертепу радує нас і сьогодні. Хоча традиція вертепу поступово забувалася, але сьогодні вона знову відроджується і займає своє місце в культурі різдвяного святкування.

Раніше Українські Новини писали про те, як привітати рідних та близьких з Різдвом та склали список колядок у виконанні відомих зірок України.