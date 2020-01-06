Перша леді України пішла в Національний музей Оману в шльопанцях

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського в Оман, перша леді України, Олена Зеленська відвідала Національний музей Оману під час перебування на відпочинку з сім'єю.

Про це повідомляє прес-служба Національного музею країни на Facebook.

Дружина президента була одягнена в плаття-сорочку з легкої тканини довжини міді, яке не облягала фігуру і закривало руки. Під сорочку Зеленська одягнула білі кюлоти, а на ногах у Першої леді були шльопанці. Весь наряд Зеленської був у біло-сірих тонах з переважанням світлого в образі. Зеленська не одягла практично ніяких прикрас, крім золотих сережок і тонкого прикраси на шиї і залишила волосся розпущеним.

На фото видно, що вона у супроводі кількох співробітників музею розглядає експонати.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував оманцям відвідати Україну і взяти участь в українській приватизації.

Також оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський.

Пізніше в Офісі Президента повідомили, що Зеленський обговорив з міністром, відповідальним за іноземні справи Омана, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою зміцнення відносин між країнами, зокрема нарощування торгово-економічного співробітництва.