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06 січня 2020, понеділок, 15:55 15
Президент 2020-01-06T20:45:02+02:00
Українські Новини
Перша леді України пішла в Національний музей Оману в шльопанцях

Перша леді України пішла в Національний музей Оману в шльопанцях

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Олена Зеленська, Оман, Президент, Музей
Олена Зеленська в музеї Оману. Фото: Facebook
Олена Зеленська в музеї Оману. Фото: Facebook

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського в Оман, перша леді України, Олена Зеленська відвідала Національний музей Оману під час перебування на відпочинку з сім'єю.

Про це повідомляє прес-служба Національного музею країни на Facebook.

Дружина президента була одягнена в плаття-сорочку з легкої тканини довжини міді, яке не облягала фігуру і закривало руки. Під сорочку Зеленська одягнула білі кюлоти, а на ногах у Першої леді були шльопанці. Весь наряд Зеленської був у біло-сірих тонах з переважанням світлого в образі. Зеленська не одягла практично ніяких прикрас, крім золотих сережок і тонкого прикраси на шиї і залишила волосся розпущеним.

На фото видно, що вона у супроводі кількох співробітників музею розглядає експонати.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував оманцям відвідати Україну і взяти участь в українській приватизації.

Також оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський.

Пізніше в Офісі Президента повідомили, що Зеленський обговорив з міністром, відповідальним за іноземні справи Омана, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою зміцнення відносин між країнами, зокрема нарощування торгово-економічного співробітництва.

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