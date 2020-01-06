підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
06 січня 2020, понеділок, 17:32 13
Суспільство 2020-01-06T20:45:02+02:00
Українські Новини
У Києві "Космолоти" маскують під VIP-караоке

У Києві "Космолоти" маскують під VIP-караоке

Таня Войтюк
гральний бізнес, гральні автомати, Лотерея, Караоке, Казино
Караоке. Facebook/Аллан Левитів,
Караоке. Facebook/Аллан Левитів,

Після того, як Кабінет міністрів заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей, через два тижні після оголошеного закриття гральних закладів деякий з них замаскувалися під караоке та інтернет-центри.

Про це повідомляє видання "Хмарачос".

У "VIP-караоке", які нібито з'явилися замість гральних закладів, дозволено співати тільки повнолітнім.

 

На місці окремих точок казино "Космолот" з'явилися вивіски інший ігровий мережі Simple Games.

Фото: Ruslana Solovyova, FacebookКараоке. Фото: Ruslana Solovyova, Facebook

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.

Раніше Зеленський доручив Кабміну внести в Раду до 1 жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу, а Раді - прийняти його до грудня.

Тим часом більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор та бізнесу в цілому.

У серпні глава фракції слуги народу Давида Арахамія заявив, що нелегальний гральний пов'язують з Аваковим і обіцяв легалізувати його.

Більше новин про: гральний бізнес гральні автомати Лотерея Караоке Казино

Новини
У Мінекономіки озвучили очікування щодо курсу гривні на 2020 році 18:56
Завтра у Києві обмежать рух транспорту і закриють станції метро 18:41
Вибиті зуби і проблеми з серцем: в Мінветеранів розповіли про стан звільнених військових 18:30
Караоке. Facebook/Аллан Левитів,
У Києві "Космолоти" маскують під VIP-караоке 17:32
Карпати засипало майже метровим шаром снігу 17:03
більше новин
Олена Зеленська в музеї Оману. Фото: Facebook
Перша леді України пішла в Національний музей Оману в шльопанцях 15:55
Підозрюваних у подвійному вбивстві дівчат доставлять з Одеси в Київ 15:34
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
У столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро 12:54
Виступ Ірини Хакамади в Києві скасували 16:57
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
На Донбасі загинули два українських військових, ще один тяжко поранений 08:00
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser
Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський 20:11
Посольство Польщі розкритикувало слова речниці МЗС про діячів ОУН 11:20
Українці просять владу заборонити продаж петард в Україні 15:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok