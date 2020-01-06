У Києві "Космолоти" маскують під VIP-караоке

Після того, як Кабінет міністрів заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей, ч

Про це повідомляє видання "Хмарачос".

У "VIP-караоке", які нібито з'явилися замість гральних закладів, дозволено співати тільки повнолітнім.

На місці окремих точок казино "Космолот" з'явилися вивіски інший ігровий мережі Simple Games.

Караоке. Фото: Ruslana Solovyova, Facebook

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.

Раніше Зеленський доручив Кабміну внести в Раду до 1 жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу, а Раді - прийняти його до грудня.

Тим часом більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор та бізнесу в цілому.

У серпні глава фракції слуги народу Давида Арахамія заявив, що нелегальний гральний пов'язують з Аваковим і обіцяв легалізувати його.