підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
06 січня 2020, понеділок, 18:41 12
Суспільство 2020-01-06T19:02:08+02:00
Українські Новини
Завтра у Києві обмежать рух транспорту і закриють станції метро

Завтра у Києві обмежать рух транспорту і закриють станції метро

Таня Войтюк
Транспорт, Метро, Різдво, Обмеження руху, КМДА
Ялинка на Софійській площі
Ялинка на Софійській площі

Україна завтра відзначатиме Різдво і у зв'язку з цим 7 січня в столиці обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

В розпорядженні КМДА № 1769 передбачено, що 7 січня з 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського).

У разі необхідності в залежності від пасажиропотоків можливо короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Золоті ворота".

На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня з 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 будуть рухатися зі змінами:

  • тролейбуси № 6 - від Мінського масиву ст. м. "Лук'янівська";
  • тролейбуси № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • тролейбуси № 18 - від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Раніше Українські Новини писали, куди піти на різдвяні вихідні в Києві.

Також Українські Новини склали список свят у перший місяць зими.

Більше новин про: Транспорт Метро Різдво Обмеження руху КМДА

Новини
У Мінекономіки озвучили очікування щодо курсу гривні на 2020 році 18:56
Завтра у Києві обмежать рух транспорту і закриють станції метро 18:41
Вибиті зуби і проблеми з серцем: в Мінветеранів розповіли про стан звільнених військових 18:30
Караоке. Facebook/Аллан Левитів,
У Києві "Космолоти" маскують під VIP-караоке 17:32
Карпати засипало майже метровим шаром снігу 17:03
більше новин
Олена Зеленська в музеї Оману. Фото: Facebook
Перша леді України пішла в Національний музей Оману в шльопанцях 15:55
Підозрюваних у подвійному вбивстві дівчат доставлять з Одеси в Київ 15:34
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
У столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро 12:54
Виступ Ірини Хакамади в Києві скасували 16:57
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
На Донбасі загинули два українських військових, ще один тяжко поранений 08:00
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser
Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський 20:11
Посольство Польщі розкритикувало слова речниці МЗС про діячів ОУН 11:20
Українці просять владу заборонити продаж петард в Україні 15:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok