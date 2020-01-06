Завтра у Києві обмежать рух транспорту і закриють станції метро

Україна завтра відзначатиме Різдво і у зв'язку з цим 7 січня в столиці обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

В розпорядженні КМДА № 1769 передбачено, що 7 січня з 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського).

У разі необхідності в залежності від пасажиропотоків можливо короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Золоті ворота".

На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня з 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 будуть рухатися зі змінами:

тролейбуси № 6 - від Мінського масиву ст. м. "Лук'янівська";

тролейбуси № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 - від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

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