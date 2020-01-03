Календарь на январь: какие праздники ожидают украинцев в первый месяц 2020 года

Не Новым годом единым. Едва закончилась новогодняя ночь, но уже пора готовиться к новому циклу праздников. Зимние месяцы, как никакие другие богаты праздниками, и, даже если не считать новогодних, в январе все еще много поводов собираться компанией и праздновать. О том, какие праздники будут у украинцев в январе - рассказывают Українські Новини. 1 января – Новый год, Всемирный день мира 2 января – День хит-парада 6 января – Сочельник 7 января – Рождество Христово 8 января – День метро 11 января – Всемирный день "спасибо" 14 января – Старый Новый год 17 января – День детей-изобретателей 19 января – Крещение Господне (Богоявление) 20 января – День Автономной Республики Крым 21 января – Международный день объятий 22 января – День Соборности и Свободы Украины 25 января – День студента (Татьянин день) 26 января – Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 28 января – Международный день защиты персональных данных 29 января – День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны, а также День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны 30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ, Всемирный день помощи больным проказой 31 января – Междyнародный день ювелира Ранее Українські Новини поделились плейлистами самых популярных колядок к Рождеству.