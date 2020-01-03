Календарь на январь: какие праздники ожидают украинцев в первый месяц 2020 года

Не Новым годом единым. Едва закончилась новогодняя ночь, но уже пора готовиться к новому циклу праздников. Зимние месяцы, как никакие другие богаты праздниками, и, даже если не считать новогодних, в январе все еще много поводов собираться компанией и праздновать. О том, какие праздники будут у украинцев в январе - рассказывают Українські Новини.

1 января – Новый год, Всемирный день мира

2 января – День хит-парада

6 января – Сочельник

7 января – Рождество Христово

8 января – День метро

11 января – Всемирный день "спасибо"

14 января – Старый Новый год

17 января – День детей-изобретателей

19 января – Крещение Господне (Богоявление)

20 января – День Автономной Республики Крым

21 января – Международный день объятий

22 января – День Соборности и Свободы Украины

25 января – День студента (Татьянин день)

26 января – Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

28 января – Международный день защиты персональных данных

29 января – День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны, а также День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны

30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ, Всемирный день помощи больным проказой

31 января – Междyнародный день ювелира

Ранее Українські Новини поделились плейлистами самых популярных колядок к Рождеству.