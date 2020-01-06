Рятувальники попереджає про високу небезпеку сходження лавин

Так як в Карпатах розпочався сезон сходження лавин, Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає місцевих жителів і відпочиваючих про небезпеку сходження снігових лавин. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зазначено, що небезпека сходження лавин є в трьох областях - Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській. "За даними Укргідрометцентру, 6-7 січня на високогір'ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - попередили рятувальники. Як повідомляли Українські Новини, нинішній рік буде багато в чому схожий на 2019, тобто з м'якою зимою, затяжною весною і спекотним літом. Однак очікується більше ураганів і повеней. У понеділок, 6 січня, в Україні синоптики опадів не прогнозують. У цей день температура повітря підвищиться до +3 градусів. На півночі, заході і в центральній частині країни температура повітря вдень -1...+1 градус, а на території східних і південних областей вдень температура повітря підвищиться до 0...+2 градусів.