Рятувальники попереджає про високу небезпеку сходження лавин

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначено, що небезпека сходження лавин є в трьох областях - Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській.

"За даними Укргідрометцентру, 6-7 січня на високогір'ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - попередили рятувальники.

Як повідомляли Українські Новини, нинішній рік буде багато в чому схожий на 2019, тобто з м'якою зимою, затяжною весною і спекотним літом. Однак очікується більше ураганів і повеней.

У понеділок, 6 січня, в Україні синоптики опадів не прогнозують. У цей день температура повітря підвищиться до +3 градусів. На півночі, заході і в центральній частині країни температура повітря вдень -1...+1 градус, а на території східних і південних областей вдень температура повітря підвищиться до 0...+2 градусів.