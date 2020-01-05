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05 января 2020, воскресенье, 21:45 441
Общество 2020-01-05T22:00:01+02:00
Українські Новини
Похолодает и припорошит снегом: прогноз погоды 6 января

Похолодает и припорошит снегом: прогноз погоды 6 января

Валерия Драгомирова
Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Гололед, Ветер, Прогноз погоды, Погода
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

В понедельник, 6 января, в Украине ожидается небольшой снег, гололедица, местами сильный ветер. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

6 января в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4 градуса, днем ​​0...-2 градуса.


На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем ​​+2...-4 градуса.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем ​​без осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем ​​-2...-7 градусов.

В Моршине ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем ​​-1...-3 градуса.

В Трускавце ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем ​​-1...-3 градуса.

В Сваляве ночью небольшой снег, днем ​​без осадков, температура ночью -2...-4 градуса, днем ​​0..+2 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем ​​+2...-3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области ночью небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем ​​-2...+3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1...-5 градусов, днем ​​-2...+5 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2...-3 градуса, днем ​​+1...+6 градусов.

В Ялте ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​без существенных осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем ​​+3...+5 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют позднюю весну

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