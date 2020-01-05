Похолодает и припорошит снегом: прогноз погоды 6 января

В понедельник, 6 января, в Украине ожидается небольшой снег, гололедица, местами сильный ветер. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

6 января в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4 градуса, днем ​​0...-2 градуса.



На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем ​​+2...-4 градуса.



В Карпатах ночью небольшой снег, днем ​​без осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем ​​-2...-7 градусов.



В Моршине ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем ​​-1...-3 градуса.



В Трускавце ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем ​​-1...-3 градуса.



В Сваляве ночью небольшой снег, днем ​​без осадков, температура ночью -2...-4 градуса, днем ​​0..+2 градуса.



На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем ​​+2...-3 градуса.



В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области ночью небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем ​​-2...+3 градуса.



На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.



На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1...-5 градусов, днем ​​-2...+5 градусов.



В Крыму переменная облачность, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2...-3 градуса, днем ​​+1...+6 градусов.



В Ялте ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​без существенных осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем ​​+3...+5 градусов.



Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют позднюю весну.