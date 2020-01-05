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  • У Чернівецькій області у снігових заметах застрягли понад 15 автомобілів
05 січня 2020, неділя, 23:39 4
Події 2020-01-05T23:49:57+02:00
Українські Новини
У Чернівецькій області у снігових заметах застрягли понад 15 автомобілів

У Чернівецькій області у снігових заметах застрягли понад 15 автомобілів

Ярина Вацяк
Негода, автомобілі, снігові замети, Сніг
Авто застрягли в снігу. Фото: Букінфо
Авто застрягли в снігу. Фото: Букінфо

У Чернівецької області біля села Чуньків в Заставнівському районі понад 15 автомобілів, більшість з яких легкові, вже більш ніж 6 годин перебувать у сніговій пастці. Зі слів очевидців, сніжний замет сягає більш ніж  метр, сніг не вщухає. Завтра, 6 січня, за прогнозами погоди, на заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомив по телефону чернівецький водій, який потрапив в замет, пише БукІнфо.

"Сиджу у заторі на трасі біля с. Чуньків з 15.00 годині. Через півгодини приїхали з ДСНС. Тракторів щоб визволити нас з пробки немає. О 18.20 приїхав трактор "Беларус", який так і не розчистив дороги, зламався. Рятувальники тут, але серйозної техніки, щоб розчистити, у них немає. Все замітає снігом. Треба військові тягачі, ця проста техніка не справляється взагалі. Хто може якось допомогти - допоможіть", - сказав Чернівців.

Він послав кілька фотографій снігового замету.

"Це фото станом на 19.00, зараз снігу набагато більше", - додав він.

Авто застрягли в снігу. Фото: БукінфоАвто застрягли в снігу. Фото: Букінфо

Нагадаємо, раніше синоптик дала прогноз погоди на Різдво.

Тим часом, Держслужба з надзвичайних ситуацій перейшла на посилений режим служби на святкові вихідні

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