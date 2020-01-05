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05 січня 2020, неділя, 21:10 5
Події 2020-01-05T21:21:33+02:00
Українські Новини
У Києві загорівся автобус з пасажирами

У Києві загорівся автобус з пасажирами

Ярина Вацяк
ДТП, ДТП в Києві, Загоряння, Пожежа в автобусі

Сьогодні, 5 січня, у Києві, на проспекті Перемоги на ходу загорівся автобус з пасажирами.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

"Щойно поруч зі станцією метро Святошин, на проспекті Перемоги, загорівся рейсовий автобус. Пасажирів евакуювали. Полум'я загасили до прибуття рятувальників ДСНС", - йдеться в ньому.

Також оприлюднили відео події.

Як повідомляли Українські Новини, у травні в Польщі повністю згорів автобус Київ-Прага, в якому їхали 70 пасажирів. Пожежа почалася у відсіку, де розташований двигун. Вогонь відразу охопив весь салон транспорту, людей вдалося швидко евакуювати. Внаслідок пожежі автобус згорів повністю. Вогонь був такої сили, що випалив діру в дорожньому покритті.

15 серпня в Києві сталася пожежа. Недалеко від станції метро "Лісова" загорілося маршрутне таксі "Богдан". А перед спалахом стався вибух. На щастя, обійшлося без жертв. Як розповів водій, він почув різких бавовна, потім маршрутка загорілася. На щастя, пасажирів у ньому не було. А водій, який сидів всередині, встиг вискочити і не постраждав.

9 грудня в Києві на ходу загорівся автомобіль, водій наковтався диму.

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