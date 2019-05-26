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26 мая 2019, воскресенье, 16:16 799
Происшествия 2019-05-26T16:32:33+03:00
Українські Новини
В Польше сгорел автобус Киев-Прага

В Польше сгорел автобус Киев-Прага

Автобус сгорел в Польше. Фото из открытых источников.
Автобус сгорел в Польше. Фото из открытых источников.

В Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага, в котором ехали 70 пассажиров.

Об этом сообщает польское издание TVN24.

Пожар произошел в воскресенье, 26 мая, около часа ночи между Краковом и Катовицами.

Пожар начался в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать.

В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии.

По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.

Автобус сгорел в Польше. Фото из открытых источников. Автобус сгорел в Польше. Фото из открытых источников.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве возле радиорынка загорелся троллейбус и водитель тушил его снегом.

Ранее в Тернополе прямо на ходу загорелся троллейбус.

Также под Хмельницким на ходу вспыхнул пассажирский микроавтобус.

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