В Польше сгорел автобус Киев-Прага

В Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага, в котором ехали 70 пассажиров.\r\nОб этом сообщает польское издание TVN24.\r\nПожар произошел в воскресенье, 26 мая, около часа ночи между Краковом и Катовицами.\r\nПожар начался в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать.\r\nВ результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии.\r\nПо предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.\r\n\r\nАвтобус сгорел в Польше. Фото из открытых источников. \r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве возле радиорынка загорелся троллейбус и водитель тушил его снегом.\r\nРанее в Тернополе прямо на ходу загорелся троллейбус.\r\nТакже под Хмельницким на ходу вспыхнул пассажирский микроавтобус.