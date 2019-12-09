В Киеве на ходу загорелся автомобиль, водитель наглотался дыма

На Соломенской площади в столице в понедельник, 9 декабря, на ходу загорелся автомобиль, за рулем которой был пожилой мужчина. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

По данным паблика, на место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ликвидировали возгорание в Opel. Водитель в результате ЧП надышался дымом, но с ним все в порядке. Причины возгорания пока что не сообщаются.

Как сообщали Українські Новини, в Житомирской области на ходу вспыхнул автобус с пассажирами внутри.

Также в Закарпатской области на трассе на полном ходу загорелся грузовик.