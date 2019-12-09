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09 декабря 2019, понедельник, 13:41 804
Происшествия 2019-12-09T14:00:02+02:00
Українські Новини
В Киеве на ходу загорелся автомобиль, водитель наглотался дыма

В Киеве на ходу загорелся автомобиль, водитель наглотался дыма

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
ДТП в Киеве, Возгорание машины
ДТП в Киеве. Фото: facebook.com/KyivOperativ
ДТП в Киеве. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На Соломенской площади в столице в понедельник, 9 декабря, на ходу загорелся автомобиль, за рулем которой был пожилой мужчина. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

По данным паблика, на место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ликвидировали возгорание в Opel. Водитель в результате ЧП надышался дымом, но с ним все в порядке. Причины возгорания пока что не сообщаются.

Как сообщали Українські Новини, в Житомирской области на ходу вспыхнул автобус с пассажирами внутри.

Также в Закарпатской области на трассе на полном ходу загорелся грузовик.

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