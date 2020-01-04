На Донбасі двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої

Бойовики 1 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 2 військовослужбовців отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.



"Зі станкового автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", - сказано в ньому.



Крім того, під час пересування між взводними опорними пунктами 2 військовослужбовців отримали поранення, підірвавшись на невстановленому вибуховому пристрої.



Постраждалі були доставлені в медустанову. Згідно з повідомленням, ситуація на ділянках розведення сил і засобів залишається стабільною.



Як повідомляли Українські Новини, у перший день 2020 року на Донбасі був поранений воїн ВСУ.



Раніше штаб ООС назвав втрати бойовиків за рік.



Крім того, з 1 по 15 грудня 22 бойовики були вбиті і 22 поранені в результаті бойових дій в зоні ООС.