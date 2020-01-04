підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
04 січня 2020, субота, 18:45 15
Силові структури 2020-01-04T18:45:02+02:00
Українські Новини
На Донбасі двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої

На Донбасі двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої

Валерия Драгомирова
ООС, Ситуація в зоні ООС, Поранені в зоні ООС, Донбас
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

Бойовики 1 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 2 військовослужбовців отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Зі станкового автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", - сказано в ньому.

Крім того, під час пересування між взводними опорними пунктами 2 військовослужбовців отримали поранення, підірвавшись на невстановленому вибуховому пристрої.

Постраждалі були доставлені в медустанову. Згідно з повідомленням, ситуація на ділянках розведення сил і засобів залишається стабільною.

Як повідомляли Українські Новини, у перший день 2020 року на Донбасі був поранений воїн ВСУ.

Раніше штаб ООС назвав втрати бойовиків за рік.

Крім того, з 1 по 15 грудня 22 бойовики були вбиті і 22 поранені в результаті бойових дій в зоні ООС.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС Поранені в зоні ООС Донбас

Новини
Вибух у Рівному. Фото: Держнс
У Рівному в багатоповерхівці прогримів вриваючись: вибухнув газовий котел і почалася пожежа 20:17
На заході України очікується сильний вітер: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки 19:17
Олексій Кучер повернув Харківській області майно Курченка, - ЗМІ 18:53
На Донбасі двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої 18:45
Майже дві тисячі сімей отримали допомогу із забезпечення житлом у 2019, - Мінрегіон 18:15
більше новин
В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко 18:45
Пожежа поїзда під Миколаєвом. Фото: ДСНС
Під Миколаєвом у поїзді сталася масштабна пожежа 22:56
У Запорізькій області мати з двома маленькими дітьми загинули в пожежі 22:06
Посли Польщі та Ізраїлю засудили героїзацію Бандери, Мельника і Лип, звинувативши в етнічних чистках 23:21
Михайло Поплавський та Олег Винник назвали дату виходу "Української пісні року" 09:52
більше новин
СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову 16:08
В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко 18:45
Порятунок собак з колодязів. Фото: Facebook/mvs.gоv.іа
Рятувальники масово діставали з колодязів собак, які ховалися через новорічні феєрверки 08:51
Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в "Синьогорі" майже на тиждень - ЗМІ 15:15
Зеленський отримав 5 млн гривень від "Кварталу 95" 16:21 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok