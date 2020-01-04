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04 січня 2020, субота, 13:01 5
Афіша 2020-01-04T13:08:31+02:00
Українські Новини
Куди піти на різдвяні вихідні в Києві: програма заходів

Куди піти на різдвяні вихідні в Києві: програма заходів

Олена Проценко
Контрактова площа, Софійська площа, ВДНГ, Різдво, Різдвяні вихідні, Різдвяні свята, Різдвяні заходи
Зима. Фото: pixabay.com
Зима. Фото: pixabay.com

Новий рік 2020 на Софійській площі зустріли понад 100 тисяч людей. Але свята на цьому не закінчуються, адже попереду ще Різдво. Киянам і гостям столиці підготували ряд святкових заходів: концерти, театральні вистави, виставки, фестивалі та багато іншого. Українські Новини склали для вас список найяскравіших подій на ці вихідні.

4 січня

  1. Концерт на Софійській площі: Kyiv Opera Theatre о 17:00, скрипаль-віртуоз Денис Боєв & Band о 18:30, група Круассан о 19:30 і DJ о 20:30.
  2. Концерт на Контрактовій площі: DJ Konstantin Ozeroff о 19:00.
  3. Оригінальна виставка Гунтера фон Гагенса "Всесвіт тіла" - Body Worlds з 9:00 до 21:00 на ВДНГ.
  4. Парк-фестиваль "Зимова Країна на ВДНГ" з 10:00 до 21:00.
  5. Новорічна 3D Казка-мюзикл "Аліса в країні Нового року" в Планетарії о 10:00.
  6. Інтерактивне шоу "Лапландія 360" на Софійській площі о 10:00, 20:00.
  7. Театральна вистава "Winterra. Легенда Казкового краю" на ВДНХ об 11:00, 14:00, 17:00.
  8. Фестиваль гігантських китайських ліхтарів на Співочому полі о 16:00.
  9. Театральна вистава "Звірячі історії" в Національній музичній академії України ім. П. Чайковського о 19:00.
  10. Театральна вистава "Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever" в Центрі культури і мистецтв МВС України о 19:00.

Фестиваль ліхтарів на Співочому Полі. Фото: Facebook/Viacheslav YanukФестиваль ліхтарів на Співочому Полі. Фото: Facebook/Viacheslav Yanuk

5 січня

  1. Концерт на Софійській площі: Imaginarium о 17:00, Андрій Чмут & Band о 18:00, Київський академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр о 19:00, DJ о 21:00.
  2. Концерт на Контрактовій площі: MR Sunny о 19:00.
  3. Оригінальна виставка Гунтера фон Гагенса "Всесвіт тіла" - Body Worlds з 9:00 до 21:00 на ВДНГ.
  4. Парк-фестиваль "Зимова Країна на ВДНГ" з 10:00 до 21:00.
  5. Екскурсії в Експериментаніуме з 10:00 до 20:00.
  6. Новорічне дитяче повнокупольне Шоу "Космічне Різдво - Space Christmas" в Планетарії о 10:00, 11:30, 13.00.
  7. Інтерактивне шоу "Лапландія 360" на Софійській площі о 10:00, 15:00, 20:00.
  8. Театральна вистава "Winterra. Легенда Казкового краю" на ВДНХ в 11:00, 14:00, 17:00.
  9. Екскурсія "Секретний Київ" в провулку Михайлівський, 8 о 12:00.
  10. Фестиваль гігантських китайських ліхтарів на Співочому полі о 16:00.

"Winterrа. Легенда казкового краю". Фото: Facebook/winterrashow

6 січня

  1. Оригінальна виставка Гунтера фон Гагенса "Всесвіт тіла" - Body Worlds з 9:00 до 21:00 на ВДНГ.
  2. Парк-фестиваль "Зимова Країна на ВДНГ" з 10:00 до 21:00.
  3. Екскурсії в Експериментаніуме з 10:00 до 20:00.
  4. "Turbo space" - виставка космічних пригод в ТРЦ "Smart plaza Obolon" о 10:00.
  5. "Різдвяне королівство тіней" в Міжнародному центрі культури і мистецтв о 12:00.
  6. Інтерактивне шоу "Лапландія 360" на Софійській площі о 12:00, 15:00, 20:00.

Фото: Facebook/Київський ПланетарійФото: Facebook/Київський Планетарій

7 января

  1. Оригінальна виставка Гунтера фон Гагенса "Всесвіт тіла" - Body Worlds з 9:00 до 21:00 на ВДНХ.
  2. Парк-фестиваль "Зимова Країна на ВДНГ" з 10:00 до 21:00.
  3. Екскурсіі в Експериментаніуме з 10:00 до 20:00.
  4. Новорічне дитяче повнокупольне Шоу "Космічне Різдво - Space Christmas" в Планетарії о 10:00, 11:30, 13.00, 14.30.
  5. "Turbo space" - виставка космічних пригод в ТРЦ "Smart plaza Obolon" о 10:00.
  6. Фестиваль гігантських китайських ліхтарів на Співочому полі о 16:00.
  7. Театральна вистава "Люба Памела, або Як пришити стареньку" в Київському драматичному театрі Браво в 19:00.
  8. Інтерактивне шоу "Лапландія 360 "на Софійській площі о 10:00, 15:00, 20:00.
  9. Концерт на Софійській площі о 15:00.

Афіша різдвяного концерту на Софії. Фото: Facebook/Folk UkraineАфіша різдвяного концерту на Софії. Фото: Facebook/Folk Ukraine

Раніше Українські Новини писали про те, як буде працювати транспорт на Різдво.

Також Українські Новини склали список свят, які будуть в перший місяць зими.

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