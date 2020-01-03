Інформаційне мовлення на держканалі очолила Трибушна, яка називала Зеленського порожнечею

Інформаційне мовлення на держканалі очолила Олена Трибушна, яка називала Володимира Зеленського під час президентської кампанії порожнечею.

"Принизливо спостерігати, як президент (Ред. - Петро Порошенко) дебатує з порожнечею. Принизливо спостерігати, як президент бігає по стадіонах, лабораторіях і телеканалах, щоб довести, що не алкоголік, не наркоман, не боягуз і не ховає голову в пісок", - про це писала Трибушна у Facebook у квітні.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал для окупованих територій почне мовлення 15 лютого. На першому етапі канал буде об'єднувати українсько - і російськомовні розважальні програми, серіали та фільми виробництва провідних українських медіагруп, а також інформаційне мовлення власного виробництва.



Раніше вже повідомлялося, що Міністерство культури, молоді і спорту має намір запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020 року.



Крім того, менше половини українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних територій.