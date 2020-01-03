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03 січня 2020, пʼятниця, 23:42 6
Політика 2020-01-03T23:42:01+02:00
Українські Новини
Інформаційне мовлення на держканалі очолила Трибушна, яка називала Зеленського порожнечею

Інформаційне мовлення на держканалі очолила Трибушна, яка називала Зеленського порожнечею

Валерия Драгомирова
Олена Трибушна, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Інформаційне мовлення на держканалі очолила Олена Трибушна, яка називала Володимира Зеленського під час президентської кампанії порожнечею.

"Принизливо спостерігати, як президент (Ред. - Петро Порошенко) дебатує з порожнечею. Принизливо спостерігати, як президент бігає по стадіонах, лабораторіях і телеканалах, щоб довести, що не алкоголік, не наркоман, не боягуз і не ховає голову в пісок", - про це писала Трибушна у Facebook у квітні.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал для окупованих територій почне мовлення 15 лютого. На першому етапі канал буде об'єднувати українсько - і російськомовні розважальні програми, серіали та фільми виробництва провідних українських медіагруп, а також інформаційне мовлення власного виробництва.


Раніше вже повідомлялося, що Міністерство культури, молоді і спорту має намір запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020 року.

Крім того, менше половини українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних територій.

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