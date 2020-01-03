Грета Тунберг зустріла день народження на акції на захист клімату

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг зустріла свій сімнадцятий день народження на акції захисту клімату. 3 січня Тунберг провела під будівлею парламенту Швеції сім годин: з 8:00 до 15:00. Про це повідомляє "DW".

В замітці в соціальній мережі Twitter Тунберг зазначила: "72-й тиждень шкільного страйку".

В інтерв'ю агентству новин Reuters екоактивістка зазначила: "Я не з тих людей, які святкують дні народження". Після акції протесту Грета планувала піти додому. "Торта до дня народження не буде", - запевнила вона, додавши, що просто повечеряє з сім'єю.



Ще у 15-річному віці Грета Тунберг пропускала заняття заради акцій на захист клімату.

Як повідомляли Українські Новини, Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time.

Також вчені назвали ім'ям шведської активістки комаху.

16 вересня юна активістка була удостоєна вищої нагороди від Amnesty International, яку отримала в Лондоні.