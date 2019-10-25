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  • Маленький однофамилец Греты Тунберг: именем шведской активистки назвали насекомое
25 октября 2019, пятница, 18:40 57
Мир 2019-10-25T18:41:13+03:00
Українські Новини
Маленький однофамилец Греты Тунберг: именем шведской активистки назвали насекомое

Маленький однофамилец Греты Тунберг: именем шведской активистки назвали насекомое

Швеция, Насекомые, климатическая забастовка, Грета Тунберг

На днях ученые обнаружили новый вид жука, у которого нет названия. Эксперты решили назвать насекомое именем эко-активистки Греты Тунберг. Об этом передает BBC News.

 Доктор Майкл Дарби, занимающийся изучением насекомых, рассматривал коллекцию, впервые обнаруженную в Кении в 1960-х годах Уильямом Блоком, который в 1978 году подарил свои образцы Музею естественной истории в Лондоне. Во время детального изучения, эксперт наткнулся на вид, у которого не было названия.Тогда Дарби решил назвать жука именем шведской климатической активистки Греты Тунберг, желая таким образом выразить восхищение шведским подростком, которому удалось провести акцию по всему миру, сделав выдающийся вклад в повышение осведомленности об экологических проблемах.

"Nelloptodes gretae" явно не похож на своего однофамильца - его длина менее 1 мм, у него нет крыльев или глаз. Однако у насекомого есть две длинные, похожие на косички Греты, антенны.

Старший куратор музея доктор Макс Барклай, который занимается изучением жуков, сказал, что это имя было очень уместно, поскольку зачастую нераскрытые виды со временем теряются, прежде чем ученые дают им имена их из-за потери своего биологического разнообразия.

"Это символично назвать одно из биологических открытий именем того, кто так упорно трудился, чтобы отстаивать природный мир и защищать его уязвимые виды", - добавил эксперт.

Как сообщали Українські Новини, ранее дизайнер из Нью-Йорка создал шрифт, который имитирует почерк Греты Тунберг.

Кроме того, Дональд Трамп посмеялся над 16-летней активисткой Гретой Тунберг. А Президент России Владимир Путин назвал Тунберг "доброй, но плохо проинформированной девочкой"

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