Пенсійний вік для українців підвищать: у "Слуги народу" зробили заяву

Про це заявила глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція "Слуга народу"), повідомляє "Сьогодні".

"Я думаю, що жовтень 2017 року виявився дуже стресових для людей, коли їм перераховували пенсії, тому ми проведемо індексацію в березні цього року і запустимо другу пенсію, а потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні, в реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку", – заявила Третьякова.

На її думку, підвищення пенсійного віку повинно відбуватися плавно.

"Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. В той же час – це не питання сьогоднішнього дня", - сказала Третьякова.

Як повідомляли Українські Новини, в Ради подали законопроект про накопичувальної пенсії.

Нагадаємо, з 1 грудня 2019 Пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок мінімальних пенсій у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.