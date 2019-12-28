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28 декабря 2019, суббота, 11:55 745
Верховная Рада и партии 2019-12-28T12:08:14+02:00
Українські Новини
В Раду подали законопроект о накопительной пенсии: что это значит для украинцев

В Раду подали законопроект о накопительной пенсии: что это значит для украинцев

Таня Войтюк
Пенсия, Пенсионер, Пенсионный фонд, Рада
Пенсионер. Фото: pexels
Пенсионер. Фото: pexels

После того, как Пенсионный фонд закончил выплату пенсий за декабрь, в Верховную раду Украины внесли законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Основные выдержки из документа изложил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко на своей странице в Facebook.

В частности, предлагается установить обязательные взносы от работодателей 2% и взносы от работников 1%. Также по желанию работника взносы могут увеличиваться, причем работодатель в таком случае тоже увеличит их паритетно. В то же время максимальный размер взносов ограничат 9%.

Кроме того, предполагается создание Пенсионного Казначейства для аккумулирования пенсионных взносов, а также повысятся требования ко всем сервис-провайдерам.

Как сообщали Українські Новини, средняя зарплата для исчисления пенсии "перевалила" за 10 тысяч гривен.

Кроме того, с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд провел автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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