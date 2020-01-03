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03 січня 2020, пʼятниця, 17:32 7
Силові структури 2020-01-03T17:45:02+02:00
Українські Новини
Двоє підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті

Двоє підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті

Валерия Драгомирова
Андрій Антоненко, Яна Дугар, Слідчий експеримент, вбивство Павла Шеремета
Андрій Антоненко. Фото: НВ
Андрій Антоненко. Фото: НВ

Підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) і Яна Дугар відмовилися від участі в слідчому експерименті.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Проведення слідчих експериментів за участю підозрюваних було заплановано на ніч 3 січня.

Про їхнє проведення були проінформовані захисники 3 підозрюваних, проте участь у слідчих експериментах підтвердив тільки адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко.

Антоненко від проведення слідчого експерименту відмовився, мотивуючи це відсутністю його захисників. У той же час зазначається, що слідчі Нацполіції з метою забезпечення Антоненку права на захист та проведення раніше запланованої невідкладної слідчої дії до участі в слідчому експерименті залучили адвоката центру з надання безоплатної правової допомоги.

Після надання безкоштовного адвоката на місце слідчих дій прибув захисник підозрюваного, який категорично відмовився від проведення експерименту і перешкоджав процесуальним діям за участю Кузьменко.

Згідно з повідомленням, Кузьменко та її захисник Владислав Добош, які взяли участь у слідчому експерименті, не подавали жодних скарг, заяв і клопотань про порушення.

Поліція зазначає, що Дугар від дачі показань і проведення слідчого експерименту відмовилася.

Як повідомляли Українські Новини, 30 грудня захист підозрюваної в причетності до вбивства Шеремета Дугар заявив про фальсифікацію слідством доказів.

13 грудня Печерський районний суд Києва відправив Дугар під цілодобовий домашній арешт.

2 січня адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко повідомив про проведення слідчого експерименту за її участю.

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