Двоє підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті

Підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) і Яна Дугар відмовилися від участі в слідчому експерименті.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.



Проведення слідчих експериментів за участю підозрюваних було заплановано на ніч 3 січня.



Про їхнє проведення були проінформовані захисники 3 підозрюваних, проте участь у слідчих експериментах підтвердив тільки адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко.



Антоненко від проведення слідчого експерименту відмовився, мотивуючи це відсутністю його захисників. У той же час зазначається, що слідчі Нацполіції з метою забезпечення Антоненку права на захист та проведення раніше запланованої невідкладної слідчої дії до участі в слідчому експерименті залучили адвоката центру з надання безоплатної правової допомоги.



Після надання безкоштовного адвоката на місце слідчих дій прибув захисник підозрюваного, який категорично відмовився від проведення експерименту і перешкоджав процесуальним діям за участю Кузьменко.



Згідно з повідомленням, Кузьменко та її захисник Владислав Добош, які взяли участь у слідчому експерименті, не подавали жодних скарг, заяв і клопотань про порушення.



Поліція зазначає, що Дугар від дачі показань і проведення слідчого експерименту відмовилася.



Як повідомляли Українські Новини, 30 грудня захист підозрюваної в причетності до вбивства Шеремета Дугар заявив про фальсифікацію слідством доказів.



13 грудня Печерський районний суд Києва відправив Дугар під цілодобовий домашній арешт.



2 січня адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко повідомив про проведення слідчого експерименту за її участю.