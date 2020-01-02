С участием подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко провели следственный эксперимент, - адвокат

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош сообщает о проведении с ее участием следственного эксперимента. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Он сообщил, что около 17:00 получил на электронную почту письмо от следователя по делу Василия Бирко. В нем было сказано, что в 18:00 правоохранители проведут следственный эксперимент при участии Кузьменко. "Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент", - подчеркнул адвокат. Он отметил, что сообщения о проведении эксперимента также были отправлены адвокатам остальных подозреваемых и те не успеют на него приехать. По мнению Добоша, такие следственные действия незаконны и проводятся с целью позже обвинить адвокатов в срыве эксперимента. Он сказал, что эксперимент должен проводиться правильно, а для этого необходимо предоставить защите подозреваемой полный доступ к видео, чтобы соответствовало время суток, локация, освещение. Как сообщали Українськi Новини, адвокат Кузьменко опубликовал текст разговора о "сакральной жертве". Ранее суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.