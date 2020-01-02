С участием подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко провели следственный эксперимент, - адвокат

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош сообщает о проведении с ее участием следственного эксперимента.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что около 17:00 получил на электронную почту письмо от следователя по делу Василия Бирко.

В нем было сказано, что в 18:00 правоохранители проведут следственный эксперимент при участии Кузьменко.

"Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент", - подчеркнул адвокат.

Он отметил, что сообщения о проведении эксперимента также были отправлены адвокатам остальных подозреваемых и те не успеют на него приехать.

По мнению Добоша, такие следственные действия незаконны и проводятся с целью позже обвинить адвокатов в срыве эксперимента.

Он сказал, что эксперимент должен проводиться правильно, а для этого необходимо предоставить защите подозреваемой полный доступ к видео, чтобы соответствовало время суток, локация, освещение.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Кузьменко опубликовал текст разговора о "сакральной жертве".

Ранее суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.