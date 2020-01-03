Прокуратура завершила розслідування побиття Геруса екс-депутатом Ляшком

Прокуратура завершила розслідування побиття голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса (фракція "Слуга народу") колишнім головою фракції Радикальної партії, екс-депутатом Ради Олегом Ляшком у міжнародному аеропорту "Бориспіль", після чого Ляшку і його охоронцеві вручили підозра.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Київської області, передають Українські Новини.

"Бориспільської місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування за фактом насильства щодо народного депутата України", - написано в ньому.

Прокуратура встановила, що в листопаді 2019 року Ляшко разом зі своїм охоронцем в аеропорту, а саме в "Залі офіційних делегацій" завдали тілесні ушкодження Герусу у зв'язку з його державною діяльністю.

За результатами розслідування процесуальний прокурор визнав зібрані докази достатніми для складання обвинувального акта та надання сторонам можливості ознайомитися з матеріалами справи.

Як повідомляли Українські Новини, 19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки колишніх депутатів Верховної Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Нагадаємо, Ляшко бився з Герусом в брендовій куртці за 160 тисяч гривень.