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03 січня 2020, пʼятниця, 15:33 16
Кабмін 2020-01-03T18:00:03+02:00
Українські Новини
Гончарук не зустрічав Новий рік з Зеленським

Гончарук не зустрічав Новий рік з Зеленським

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, Кабмін, Прем'єр-міністр, Новий рік, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук був в одноденній відпустці 2 січня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар прем'єра Діана Давитян.

"2 січня брав одноденну відпустку", - повідомила вона.

Також, за словами Давитян, Гончарук не зустрічав Новий рік разом з Президентом Володимиром Зеленським у Буковелі.

Наразы прем'єр перебуває на роботі.

За повідомленнями ряду ЗМІ, які посилаються на опубліковані декількома користувачами соціальної мережі Instagram фотографії з Президентом з зазначеної геолокацією, Зеленський відзначав Новий рік на лижному курорті в Буковелі Івано-Франківської області.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський запросив Андрія Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той віддав перевагу Швейцарії.

Тим часом, Зеленський новорычному привітанні побажав українцям єдності і поваги один до одного заради успішного майбутнього України у 2020.

Крім того, президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили подальше звільнення утримуваних осіб і привітали один одного з Новорічними святами.

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