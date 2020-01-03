Гончарук не зустрічав Новий рік з Зеленським

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук був в одноденній відпустці 2 січня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар прем'єра Діана Давитян.

"2 січня брав одноденну відпустку", - повідомила вона.

Також, за словами Давитян, Гончарук не зустрічав Новий рік разом з Президентом Володимиром Зеленським у Буковелі.

Наразы прем'єр перебуває на роботі.

За повідомленнями ряду ЗМІ, які посилаються на опубліковані декількома користувачами соціальної мережі Instagram фотографії з Президентом з зазначеної геолокацією, Зеленський відзначав Новий рік на лижному курорті в Буковелі Івано-Франківської області.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський запросив Андрія Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той віддав перевагу Швейцарії.

Тим часом, Зеленський новорычному привітанні побажав українцям єдності і поваги один до одного заради успішного майбутнього України у 2020.

Крім того, президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили подальше звільнення утримуваних осіб і привітали один одного з Новорічними святами.