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31 декабря 2019, вторник, 12:17 693
Президент 2019-12-31T14:09:56+02:00
Українські Новини
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом и договорились о новом обмене пленными

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом и договорились о новом обмене пленными

Ярина Вацяк
Новый год, Транзит газа, обмен пленными, Украино-российские отношения, Владимир Зеленский, Путин
Владимир Зеленский на
Владимир Зеленский на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили дальнейшее освобождение удерживаемых лиц и поздравили друг друга с Новогодними праздниками.

Об этом говорится в сообщении офиса Президента Украины.

"Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря", - говорится в сообщении.

Также стороны договорились продолжить работу по освобождению удерживаемых граждан Украины в России и Крыму, а также граждан России в Украине.

"Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинский, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине", - сообщает офис Зеленского.

Также стороны надеются, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время и приветствовали подписанный накануне контракт на транзит российского газа через Украину.

В сообщении о разговоре на сайте Президента России позитивно оценивается газовые соглашения и прошедший 29 декабря обмен пленными.

"Констатировано, что это идет в русле договорённостей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского "Комплекса мер" сторонами внутриукраинского конфликта. Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте Президента России.

Как сообщали Українські Новини, после того, как Кабмин одобрил договор с "Газпромом" на транзит газа в 2020-2024, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на газовом рынке.

29 декабря состоялся обмен пленными между подконтрольными России боевиками ОРДЛО и Украиной. Тем временем Россия надеется, что после обмена пленными Киев предоставит особый статус Донбассу.

С начала украино-российского конфликта Путин не поздравлял Президента Украины с Новогодними праздниками.

Больше новостей о: Новый год Транзит газа обмен пленными Украино-российские отношения Владимир Зеленский Путин

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