Україна скоротила транзит російського газу 1 січня

У той час як 1 січня Україна почала транзит газу по новому контракту з "Газпромом" через українську газотранспортну систему (ГТС), транзит скоротився в 4,5 рази, або на 170,7 млн куб. м до 49,32 млн куб. м газу в порівнянні з 31 грудня (220,05 млн куб. м газу).

Про це свідчать оперативні дані державної компанії ТОВ "Оператор ГТС України", передають Українські Новини.

Згідно з ним, транзит на точці виходу газовимірювальній станції (ГВС) "Ужгород" знизився в 8,2 рази-до 17,5 млн куб. м газу (31 грудня обсяг транзиту склав 143 млн куб. м), на ГВС "Берегово" транзит знизився в 3,7 рази (31 грудня він склав 36,03 млн куб. м) і на точці ГВС "Орловка" транзит знизився в 6,4 рази-до 3,15 млн куб. м газу (31 грудня він склав 20,1 млн куб. м).

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", державна компанія "Оператор ГТС України" і компанія "Газпром" (Росія) підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України до 2020 року.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Протяжність магістральних газопроводів мережі Оператора ГТС України" становить 33,08 тис. км, пропускна здатність - 281 млрд куб. м/рік газу на вході і 146 млрд куб. м на виході.

ГТС включає 57 компресорних станцій і 1 390 газорозподільних станцій.

Раніше 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.