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03 січня 2020, пʼятниця, 13:00 16
Економіка світу 2020-01-03T13:14:36+02:00
Українські Новини
Росія зупинила експорт нафти в Білорусь

Росія зупинила експорт нафти в Білорусь

Надежда Комендантова
Експорт нафти, Росія-Білорусь
Нафта. Фото: firstsocial.info
Нафта. Фото: firstsocial.info

Після того, як Лукашенко пригрозив позбавити Росію двох ниток нафтопроводу "Дружба", напередодні Нового року Білорусь і Росія домовилися про поставки газу всього на два місяці, а от питання з нафтою не вирішили – у підсумку РФ зупинила поставки "чорного золота".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід" з посиланням на прес-службу компанії.

Білоруси відзначають, що два нафтопереробних заводи продовжують роботу, але їх завантаження знижене до мінімально допустимого рівня.

"Поставки російської нафти не здійснюються. Завантаження нафтопереробних заводів знижена до мінімального технологічно дозволеного рівня", – заявили в "Белнефтехиме".

Зараз Мінськ терміново займається контрактами на поставку нафти в січні, в тому числі з джерел не з Росії.

"Концерн зайнятий опрацюванням контрактів на постачання нафти в січні не тільки з Росії, але і з інших джерел", – підкреслили в концерні.

Нагадаємо, раніше Україна припинила купувати у Білорусі електроенергію.

Також ЗМІ повідомили, що Путін і Лукашенко не підписали документів про інтеграцію Білорусі.

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