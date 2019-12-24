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  • Лукашенко угрожает лишить Россию двух ниток нефтепровода "Дружба"
24 декабря 2019, вторник, 15:55 2808
Мир 2019-12-24T17:00:01+02:00
Українські Новини
Лукашенко угрожает лишить Россию двух ниток нефтепровода "Дружба"

Лукашенко угрожает лишить Россию двух ниток нефтепровода "Дружба"

Валерия Драгомирова
Александр Лукашенко, Путин, Россия-Беларусь, Нефть, Газ
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что льготными ценами на нефть и газ Россия должна компенсировать Беларуси ущерб от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом он сказал во время визита в Брест, сообщается на сайте президента Беларуси.


Также сообщается, что если стране придется закупать реверсный газ в Польше, то придется лишить Россию двух ниток трубопровода "Дружба", по которому она поставляет нефть в страны Восточной Европы и Германию.

Лукашенко напомнил, что от чернобыльской катастрофы пострадала треть населения Беларуси.

"Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Страна развалилась. Кто правопреемник? Они всегда говорят - власти России: "Мы правопреемники Советского Союза... Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги - миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники", - сказал Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, бывший боец "эскадрона смерти" рассказал об убийствах критиков Лукашенко. 

Также СМИ сообщили, что Путин и Лукашенко не подписали документы об интеграции Беларуси


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