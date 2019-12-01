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01 декабря 2019, воскресенье, 15:35 1
Политика 2019-12-01T15:35:55+02:00
Українські Новини
Украина прекратила покупать у Беларуси электроэнергию

Украина прекратила покупать у Беларуси электроэнергию

Электроэнергия, Беларусь

С 1 декабря украинские трейдеры прекратили импорт электроэнергии из Беларуси. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на участников рынка.

Покупка электроэнергии остановлена ночью.

"С часа ночи импорт из Беларуси - ноль. Трейдеры перестали импортировать. Беларусь сейчас дороже нашего рынка", - сказал инсайдер.

При этом до сих пор в незначительных объемах продолжаются поставки электроэнергии из России. Так, ночью импорт составляет 16 мВт, днем ​​200-300 мВт (при потреблении 16 000-21 000 мВт).

Общие показатели импорта электроэнергии в Украину равны 0,1-1,7% от всего потребления.

Как сообщали Українські Новини, Россия экспортирует в Украину электроэнергию значительно дешевле, чем продает собственному населению.

НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020. Тем временем новым главой НКРЭКУ стал Тарасюк.

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