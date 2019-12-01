Украина прекратила покупать у Беларуси электроэнергию

С 1 декабря украинские трейдеры прекратили импорт электроэнергии из Беларуси. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на участников рынка. Покупка электроэнергии остановлена ночью. "С часа ночи импорт из Беларуси - ноль. Трейдеры перестали импортировать. Беларусь сейчас дороже нашего рынка", - сказал инсайдер. При этом до сих пор в незначительных объемах продолжаются поставки электроэнергии из России. Так, ночью импорт составляет 16 мВт, днем 200-300 мВт (при потреблении 16 000-21 000 мВт). Общие показатели импорта электроэнергии в Украину равны 0,1-1,7% от всего потребления. Как сообщали Українські Новини, Россия экспортирует в Украину электроэнергию значительно дешевле, чем продает собственному населению. НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020. Тем временем новым главой НКРЭКУ стал Тарасюк.