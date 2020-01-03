Кабмін з січня відмовляється від виплати зарплат готівкою, - Федоров

Кабінет Міністрів з січня 2020 року переходить на виплату заробітних плат у безготівковій формі на банківську карту.

Про це Віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю "Радіо.Сводоба", передають Українські Новини.

"У Кабміні ми вже прибрали зарплати готівкою. З нового року всі мають отримувати лише на картку зарплату. Я і сам до цього всі ці місяці отримував готівкою", - сказав він.

Федоров зазначив, що, на думку секретаріату уряду, виплачувати зарплати готівкою було економією, так як для держави виходило заощадити кілька десятків мільйонів гривень на комісії.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета, який у грудні отримав майже 50 тисяч гривень зарплати, за листопад становила 16 тис. гривень.

Тим часом, Міністерство фінансів і Нацбанк почали реалізацію системи, яка допоможе відмовитися від поняття "зарплатний проект". Нова зарплатна система дозволить українцям отримувати зарплатню на карту будь-якого зручного ним банку.