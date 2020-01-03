підписатися на розсилку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 січня 2020, пʼятниця, 11:15 14
Кабмін 2020-01-03T11:29:02+02:00
Українські Новини
Кабмін з січня відмовляється від виплати зарплат готівкою, - Федоров

Кабмін з січня відмовляється від виплати зарплат готівкою, - Федоров

Ярина Вацяк
Дмитро Дубілет, Зарплата, Кабмін, Зарплата міністра

Кабінет Міністрів з січня 2020 року переходить на виплату заробітних плат у безготівковій формі на банківську карту.

Про це Віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю "Радіо.Сводоба", передають Українські Новини.

"У Кабміні ми вже прибрали зарплати готівкою. З нового року всі мають отримувати лише на картку зарплату. Я і сам до цього всі ці місяці отримував готівкою", - сказав він.

Федоров зазначив, що, на думку секретаріату уряду, виплачувати зарплати готівкою було економією, так як для держави виходило заощадити кілька десятків мільйонів гривень на комісії.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета, який у грудні отримав майже 50 тисяч гривень зарплати, за листопад становила 16 тис. гривень.

Тим часом, Міністерство фінансів і Нацбанк почали реалізацію системи, яка допоможе відмовитися від поняття "зарплатний проект". Нова зарплатна система дозволить українцям отримувати зарплатню на карту будь-якого зручного ним банку.

Більше новин про: Дмитро Дубілет Зарплата Кабмін Зарплата міністра

Новини
Федоров за координацію РНБО сфери охорони здоров'я 11:53
Гончарук ходить "у домашньому" в Кабміні 11:53
Кабмін з січня відмовляється від виплати зарплат готівкою, - Федоров 11:15
Перед Новим роком обсяг торгів доларом на міжбанку зменшився більш ніж на 11 млн мільйонів 11:02
Перед довгими вихідними курс рубля злетів в обмінниках 10:52
більше новин
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Сьогодні Порошенко повинен з'явитися на допит 10:19
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля 18:53
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk
Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото 18:22
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня 13:58
більше новин
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм отримав зарплату в 7 разів більше окладу та засекретив премію 07:03 Документ
За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат 20:10
У Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів 15:53
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня 13:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok