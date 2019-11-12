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12 ноября 2019, вторник, 07:45 216 Документ
Кабмин 2019-11-12T07:45:02+02:00
Українські Новини
Министр Дубилет в октябре получил почти 50 тысяч гривен зарплаты

Министр Дубилет в октябре получил почти 50 тысяч гривен зарплаты

Зарплаты, зарплаты чиновников, Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет

Заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета за октябрь составила 48 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Дубилету было начислено за октябрь 48 000 гривен, из них должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 000 гривен, премия – 16 000 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 360 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 38 640 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет просит Управление государственной охраны предоставить ему охрану. Дубилет объясняет это тем, что начал курировать проект по борьбе с теневым алкоголем, в результате реализации которого можно увеличить поступления в государственный бюджет на 5-10 млрд гривен в год, и проведение конкурсов на государственные топ-должности.

Ранее, 29 августа, Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета. 

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