Никаких надбавок и премий: зарплата Дубилета в ноябре уменьшилась более чем в три раза

Заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, который в декабре получил почти 50 тысяч гривен зарплаты, за ноябрь составила 16 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Дубилету было начислено за ноябрь 16 000 гривен, всю сумму из которых составил должностной оклад.

Надбавок, премий и командировочных в ноябре министру насчитано не было.

Сумма удержанных налогов составила 3 120 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 12 880 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет просит Управление государственной охраны предоставить ему охрану. Дубилет объясняет это тем, что начал курировать проект по борьбе с теневым алкоголем, в результате реализации которого можно увеличить поступления в государственный бюджет на 5-10 млрд гривен в год, и проведение конкурсов на государственные топ-должности.

Ранее, 29 августа, Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета.

Тем временем, за 2018 год Дубилет задекларировал 440 тыс. гривен доходов и наличными 29 млн гривен, 197 тыс. долларов и 104 тыс. евро.