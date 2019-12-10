подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
10 декабря 2019, вторник, 08:00 115 Документ
Кабмин 2019-12-10T08:15:01+02:00
Українські Новини
Никаких надбавок и премий: зарплата Дубилета в ноябре уменьшилась более чем в три раза

Никаких надбавок и премий: зарплата Дубилета в ноябре уменьшилась более чем в три раза

Надежда Комендантова
Дмитрий Дубилет, Зарплата, Кабмин, Зарплаты министров
Дубилет. Фото: Instagram/dubilet
Дубилет. Фото: Instagram/dubilet

Заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, который в декабре получил почти 50 тысяч гривен зарплаты, за ноябрь составила 16 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Дубилету было начислено за ноябрь 16 000 гривен, всю сумму из которых составил должностной оклад.

Надбавок, премий и командировочных в ноябре министру насчитано не было.

Сумма удержанных налогов составила 3 120 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 12 880 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет просит Управление государственной охраны предоставить ему охрану. Дубилет объясняет это тем, что начал курировать проект по борьбе с теневым алкоголем, в результате реализации которого можно увеличить поступления в государственный бюджет на 5-10 млрд гривен в год, и проведение конкурсов на государственные топ-должности.

Ранее, 29 августа, Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета. 

Тем временем, за 2018 год Дубилет задекларировал 440 тыс. гривен доходов и наличными 29 млн гривен, 197 тыс. долларов и 104 тыс. евро.

Больше новостей о: Дмитрий Дубилет Зарплата Кабмин Зарплаты министров

Архив
Новости
Никаких надбавок и премий: зарплата Дубилета в ноябре уменьшилась более чем в три раза 08:00 Документ
Нормандская четверка в Париже решает судьбу мира в Украине 07:00
Федоров получил в ноябре в 2 раза больше месячного оклада 06:55 Документ
Малюська заработал в ноябре в 2 раза меньше, чем его заместитель 06:50 Документ
Министр образования Новосад заработала больше, чем премьер Гончарук 06:38 Документ
больше новостей
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад, - Гончарук 16:45
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok