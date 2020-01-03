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03 січня 2020, пʼятниця, 10:52 12
Фінанси 2020-01-03T10:58:40+02:00
Українські Новини
Перед довгими вихідними курс рубля злетів в обмінниках

Перед довгими вихідними курс рубля злетів в обмінниках

Надежда Комендантова
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У п'ятницю, 3 січня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 27 грудня, виріс на 8 копееек до 3,46 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні виріс на 3 копійки до 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля на 3 січня в обмінниках Києва:

Курс рубля на 26 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,46 3,90
Максимальний 3,63 5,00
Мінімальний 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро обвалилися в обмінниках: курс валют перед довгими вихідними.

Раніше Українські Новини писали про те, як працюватимуть банки в святкові дні.

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