Сьогодні почали діяти нові рахунки для сплати ЄСВ

Сьогодні, 3 січня, починають діяти нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за стандартом IBAN. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками за стандартом IBAN будуть повертатися платникам, як нез'ясовані надходження в той час, як за несплату ЄСВ можуть закривати ФОП.

Тобто існуючі рахунки за стандартом IBAN будуть діяти до 31 грудня 2019 року. Враховуючи нові рахунки, наведені у файлі чернівецьких податківців, вони відрізняються від діючих. Тому платникам ЄСВ доведеться знову звикати до нових реквізитів, пише "Дебет-Кредит".

Знайти реєстр нових рахунків для сплати єдиного внеску можна на сайті Державної податкової служби.

За роз'ясненням дніпропетровських податківців з 03 січня 2020 року вводяться нові рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 3556.

А кошти сплачені платниками з 03.01.2020 на старі рахунки 3719 по зарахуванню єдиного внеску не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

Зазначається, що у файлі рахунків є окремий стовбець щодо символів з ЄСВ та назва призначення. Кожна категорія платників, передбачена Законом про ЄСВ, має свій символ звітності, що відповідає коду класифікації рахунків (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207).

Раніше Казначейство пояснило, чому з 1 січня 2020 року будуть діяти нові рахунки. Зокрема, це пов'язано з тим, що з 01 січня при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Казначейства буде застосовуватись План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. №1203.

Таким чином, з 01.01.2020 року будуть введені в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів та інших платежів, відкриті відповідно до Плану рахунків №1203.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет ініціював скасування облікових книг для фізосіб-підприємців.

Тим часом, Національний банк спростив умови кредитування банками фізичних осіб-підприємців (ФОП).