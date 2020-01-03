підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
03 січня 2020, пʼятниця, 08:12 4
Судова влада 2020-01-03T08:20:16+02:00
Українські Новини
Справа Шеремета: адвокат Кузьменко буде клопотати про повторний слідчий експеримент

Справа Шеремета: адвокат Кузьменко буде клопотати про повторний слідчий експеримент

Надежда Комендантова
справа Шеремета, Юлія Кузьменко
Юлія Кузьменко Фото: Українська правда
Юлія Кузьменко Фото: Українська правда

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета заявив, що клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту.

Про це повідомляє Hromadske.

Адвокат Владислав Добош зазначив, що буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео матеріалів справи зображено дві людини. За версією слідства другою людиною, який, ймовірно, причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, Андрій Антоненко.

Добош додав, що слідчий експеримент буде офіційно завершено, коли будуть оформлені всі відповідні протоколи, а відео експерименту відправлять на експертизу.

Захисник зазначив, що метою слідчого експерименту було перевірити ходу підозрюваної, щоб згодом порівняти її з тією, яка була зображена у відеоматеріалах слідчих.

Нагадаємо, у четвер адвокат Владислав Добош заявив, що у справі вбивства Павла Шеремета слідчі проведуть слідчий експеримент з його підзахисної, підозрюваної Юлією Кузьменко, про що повідомили за годину до самого експерименту.

Також адвокат Кузьменко опублікував текст розмови про "сакральної жертві".

Раніше суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко.

Більше новин про: справа Шеремета Юлія Кузьменко

Новини
Справа Шеремета: адвокат Кузьменко буде клопотати про повторний слідчий експеримент 08:12
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм отримав зарплату в 7 разів більше окладу та засекретив премію 07:03 Документ
У Харкові 50-річний водій тролейбуса побив пасажирів 23:47
Посли Польщі та Ізраїлю засудили героїзацію Бандери, Мельника і Лип, звинувативши в етнічних чистках 23:21
Пожежа поїзда під Миколаєвом. Фото: ДСНС
Під Миколаєвом у поїзді сталася масштабна пожежа 22:56
більше новин
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Сьогодні Порошенко повинен з'явитися на допит 10:19
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля 18:53
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk
Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото 18:22
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня 13:58
більше новин
За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат 20:10
У Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів 15:53
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм отримав зарплату в 7 разів більше окладу та засекретив премію 07:03 Документ
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня 13:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok