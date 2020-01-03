Справа Шеремета: адвокат Кузьменко буде клопотати про повторний слідчий експеримент

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета заявив, що клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту.

Про це повідомляє Hromadske.

Адвокат Владислав Добош зазначив, що буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео матеріалів справи зображено дві людини. За версією слідства другою людиною, який, ймовірно, причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, Андрій Антоненко.

Добош додав, що слідчий експеримент буде офіційно завершено, коли будуть оформлені всі відповідні протоколи, а відео експерименту відправлять на експертизу.

Захисник зазначив, що метою слідчого експерименту було перевірити ходу підозрюваної, щоб згодом порівняти її з тією, яка була зображена у відеоматеріалах слідчих.

Нагадаємо, у четвер адвокат Владислав Добош заявив, що у справі вбивства Павла Шеремета слідчі проведуть слідчий експеримент з його підзахисної, підозрюваної Юлією Кузьменко, про що повідомили за годину до самого експерименту.

Також адвокат Кузьменко опублікував текст розмови про "сакральної жертві".

Раніше суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко.