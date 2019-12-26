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26 декабря 2019, четверг, 09:45 337 Документ
Судебная власть 2019-12-26T09:45:15+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: адвокат Кузьменко опубликовал текст разговора о "сакральной жертве"

Дело Шеремета: адвокат Кузьменко опубликовал текст разговора о "сакральной жертве"

Надежда Комендантова
дело Шеремета, Убийство Шеремета, Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко Фото: Украинская правда
Юлия Кузьменко Фото: Украинская правда

Владислав Добош, адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, опубликовал полную версию разговора подзащитной с "лицом Т", о содержании которого шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Соответствующую информацию он выложил у себя в Facebook.

"На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о (военной - ред.) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей!

А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа..," - написал адвокат.

Напомним, волонтера антитеррористической операции (АТО) Юлию Кузьменко арестовали 13 декабря. Ее подозревают в причастности к подрыву журналиста Павла Шеремета 20 июля 2017 года. По данным следствия, она могла быть той женщиной, зафиксированной видеокамерами, которая подложила взрывчатку под автомобиль Шеремета. Сама Кузьменко причастность отрицает и уверяет, что не знала о журналисте.

Суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.

Ранее экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине.

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