У Харкові 50-річний водій тролейбуса побив пасажирів

У Харкові водій тролейбуса побив металевим предметом двох пасажирів. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що під час управління міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.

За даними поліції, водій зупинив транспортний засіб і почав висловлюватися нецензурною лайкою в сторону пасажирів. Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік узяв металевий предмет і завдав одному з пасажирів удар по руці.

"Після чого вийшов з тролейбуса і вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у зв'язку з інцидентом порушено справу за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.

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