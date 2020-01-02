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  • У Харкові 50-річний водій тролейбуса побив пасажирів
02 січня 2020, четвер, 23:47 11
Події 2020-01-02T23:50:41+02:00
Українські Новини
У Харкові 50-річний водій тролейбуса побив пасажирів

У Харкові 50-річний водій тролейбуса побив пасажирів

Анна Рудык
побиття водієм, побиття, Тролейбус
Тролейбус. Фото: Рixabay
Тролейбус. Фото: Рixabay

У Харкові водій тролейбуса побив металевим предметом двох пасажирів. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що під час управління міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.

За даними поліції, водій зупинив транспортний засіб і почав висловлюватися нецензурною лайкою в сторону пасажирів. Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік узяв металевий предмет і завдав одному з пасажирів удар по руці.

"Після чого вийшов з тролейбуса і вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у зв'язку з інцидентом порушено справу за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві водій вистрілив в обличчя пішоходу, що переходив дорогу.

Також водій трамвая на швидкості протаранила аварійку в Одесі.

А в Києві на Теліги "Газель" протаранив тролейбус з пасажирами.

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