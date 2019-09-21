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21 сентября 2019, суббота, 10:25 155
Происшествия 2019-09-21T10:25:26+03:00
Українські Новини
В Киеве на Телиги "Газель" протаранила троллейбус с пассажирами

В Киеве на Телиги "Газель" протаранила троллейбус с пассажирами

В субботу, 21 сентября, в Киеве на улице Елены Телиги произошла авария с участием грузовика "Газель" и троллейбуса №30. У "Газели" на ходу лопнуло колесо. В момент столкновения в троллейбусе находились несколько пассажиров.

ДТП произошло около 7:00. Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя "Газели", он поднимался по улице Елены Телиги в средней полосе движения. В это же время по этой же дороге в полосе общественного транспорта двигался троллейбус №30. Проезжая рядом с общественным транспортом, у грузовика лопнуло правое переднее колесо. От чего автомобиль занесло и он влетел в троллейбус сзади. Удар был такой силы, что оба транспорта протащило ещё несколько метров вперед.

ДТП в Киеве. Фото: ИнформаторДТП в Киеве. Фото: Информатор

В момент столкновения в троллейбусе находились несколько пассажиров. Но, к счастью, все они сидели спереди и в аварии не пострадали. Водитель грузовика получил несколько царапин на лице от разбившегося лобового стекла. На месте происшествия работали экипажи патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали аварии установит следствие.

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