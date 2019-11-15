Водитель трамвая на скорости протаранила аварийку в Одессе

В пятницу, 15 ноября, в Одессе произошло ДТП при участии трамвая №7 и автомобиля аварийной службы, сообщает "Пушкинская" со ссылкой на пресс-службу Одесской мэрии.

Авария случилась на улице Черноморского казачества. На месте аварии члены комиссии выяснили, что водитель трамвая не выбрала правильную скорость во время прохождения кривой. Она попыталась экстренно затормозить, но из-за скольжения не смогла избежать столкновения с машиной бригады аварийной службы КП "Одесгорэлектротранс".

"Пострадавших нет. Водитель трамвая отстранена от исполнения обязанностей, ее ожидают дисциплинарные санкции", - сообщили в муниципалитете.

Трамвай врезался в аварийную службу в Одессе. Фото: Алексей Барановский