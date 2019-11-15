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15 ноября 2019, пятница, 20:35 18
Происшествия 2019-11-15T20:36:59+02:00
Українські Новини
Водитель трамвая на скорости протаранила аварийку в Одессе

Водитель трамвая на скорости протаранила аварийку в Одессе

Трамвай, Аварийная служба, ДТП с трамваем, ДТП в Одессе
Трамвай врезался в аварийную службу в Одессе. Фото: Алексей Барановский
Трамвай врезался в аварийную службу в Одессе. Фото: Алексей Барановский

В пятницу, 15 ноября, в Одессе произошло ДТП при участии трамвая №7 и автомобиля аварийной службы, сообщает "Пушкинская" со ссылкой на пресс-службу Одесской мэрии.

Авария случилась на улице Черноморского казачества. На месте аварии члены комиссии выяснили, что водитель трамвая не выбрала правильную скорость во время прохождения кривой. Она попыталась экстренно затормозить, но из-за скольжения не смогла избежать столкновения с машиной бригады аварийной службы КП "Одесгорэлектротранс".

"Пострадавших нет. Водитель трамвая отстранена от исполнения обязанностей, ее ожидают дисциплинарные санкции", - сообщили в муниципалитете. 

Трамвай врезался в аварийную службу в Одессе. Фото: Алексей БарановскийТрамвай врезался в аварийную службу в Одессе. Фото: Алексей Барановский

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