Кіновсесвіт Marvel поповниться першим супергероєм-трансгендером. Про це повідомив глава Marvel Studios продюсер Кевін Фейдж під час заходу в Нью-Йоркській академії кіно, передає BBC. Так, повідомляється, що появи супергероя-трансгендера варто очікувати скоро. "[Супергерой-трансгендер з'явиться дуже скоро. В одному з фільмів, які ми зараз знімаємо", - сказав Фейдж. За його словами, що в кіновсесвіті планують додавати та інших персонажів, які є представниками ЛГБТ-спільноти. Як пише видання, ще в 2019 році ЗМІ повідомляли про плани Marvel створити супергероя-трансгендера у фільмах після саги "Месники. Війна нескінченності". Також у листопаді 2020 планується реліз супергеройського фільму "Вічні" (The Eternals), в якому одним з головних персонажів вперше буде гей. Як повідомляли Українські Новини, перший комікс Marvel 1939 року продали дорожче ніж за мільйон доларів. Роберт Дауні-молодший заявляв про намір повернутися в кіновсесвіт Marvel. Раніше Marvel анонсував масштабні проекти кіновсесвіту на три роки.