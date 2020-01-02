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02 січня 2020, четвер, 21:41 3
Життя 2020-01-02T21:47:41+02:00
Українські Новини
Кіновсесвіт Marvel поповниться першим супергероєм-трансгендером

Кіновсесвіт Marvel поповниться першим супергероєм-трансгендером

Анна Рудык
Marvel, трансгендер, ЛГБТ-спільнота
Marvel. Фото: screenrant
Marvel. Фото: screenrant

Кіновсесвіт Marvel поповниться першим супергероєм-трансгендером. Про це повідомив глава Marvel Studios продюсер Кевін Фейдж під час заходу в Нью-Йоркській академії кіно, передає BBC.

Так, повідомляється, що появи супергероя-трансгендера варто очікувати скоро.

"[Супергерой-трансгендер з'явиться дуже скоро. В одному з фільмів, які ми зараз знімаємо", - сказав Фейдж.

За його словами, що в кіновсесвіті планують додавати та інших персонажів, які є представниками ЛГБТ-спільноти.

Як пише видання, ще в 2019 році ЗМІ повідомляли про плани Marvel створити супергероя-трансгендера у фільмах після саги "Месники. Війна нескінченності".

Також у листопаді 2020 планується реліз супергеройського фільму "Вічні" (The Eternals), в якому одним з головних персонажів вперше буде гей.

Як повідомляли Українські Новини, перший комікс Marvel 1939 року продали дорожче ніж за мільйон доларів.

Роберт Дауні-молодший заявляв про намір повернутися в кіновсесвіт Marvel.

Раніше Marvel анонсував масштабні проекти кіновсесвіту на три роки.

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