Эпическое воскрешение: Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel

К счастью фанатов, один из самых популярных персонажей в киновселенной Мarvel вновь появится на экранах, сообщает "Попкорнnews".

Увы, это вовсе не означает, что героически погибшего Железного человека в последней части "Мстители: Финал" снова будет играть Роберт Дауни-младший.

Имеется в виду сериал "Железное сердце", который, возможно, будет снят для стримингового сервиса Disney+. Он будет основан на одноименной серии комиксов, где известный миллиардер, плейбой и филантроп появится в качестве второстепенного персонажа.

Главной героиней "Железного сердца" станет девочка-подросток по имени Рири Уильямс. По сюжету, когда Тони Старк находился в коме, девушка создала подобие брони, а Железный человек в виде виртуального помощника начинает тренировать ее. Появление на экране Роберта Дауни-младшего вряд ли запланировано, речь идёт только о его работе над озвучиванием персонажа.

Пока известно лишь то, что сам актер заранее одобрил идею создания сериала, однако о переговорах со студией пока никакой информации нет.

Как сообщали Українські Новини, доспехи Желeзного человека наденет на себя 15-летняя чернокожая девочка-подросток.

Напомним, что 3 октября в прокат выйдет новый "Джокер", который после первого показа на Венецианском фестивале обогнал "Мстителей: Финал" в рейтинге.