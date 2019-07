Marvel готовит масштабные проекты: анонсы киновселенной на три года

Ближайшим релизом MCU станет "Черная вдова", действие которой будет происходить до первых "Мстителей", сообщает Vertigo со ссылкой на слова продюсера Marvel Кевина Файги на Comic-Con в Сан-Диего (США).

Зрителям представят наследницу героини, так как в касте числится Флоренц Паг, которая сыграет Елену Белову — она в комиксах тоже была Черной вдовой. Кроме того, в ленте сыграют Девид Харбор и Рейчел Вайс, режиссеркой выступит Кейт Шортланд ("Берлинский синдром"), а события сконцентрируются вокруг событий в Будапеште (о них Соколиный глаз вспоминал в "Мстителях"). Джереми Реннер в касте пока не заявлен. Премьера состоится 1 мая 2020 года.

Вторым релизом 2020-го будут Eternals — фильм о расе очень живучих инопланетян, которые внешне похожи на людей. Режиссеркой будет Хлои Джао, а в фильме сыграют Анджелина Джоли, Ричард Медден, Кумал Нанджиани и Сальма Хайек. Как можно заметить, ни слова о Милли Бобби Браун. Премьера запланирована на 6 ноября 2020. Так что в следующем году Marvel покажут только две картины.

Третим фильмом в хронологии четвертой фазы станет картина о первом азиатском герое в MCU — Шанг Чи. Лента получит название Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings и расскажет о противостоянии с настоящим Мандарином (а не актером Беном Кингсли), его сыграет Тони Люн. Такой мощный артефакт, как десять магических колец вполне может стать следующим центральным элементом MCU. Хотя вряд ли Файги будет повторять ту же формулу. Роль Шанга Ли исполнит Симу Лю. Режиссером выступит Дестин Дэниед Креттон, в касте точно появится Аквафина, а премьера состоится 12 февраля 2021 года.

После "Шанга Чи" покажут сиквел Доктора Стрэнджа с названием Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Зрителям представлят мультивселенную. Пока о ленте известно только то, что там сыграют Камбербетч и Элизабет Олсен, к режиссуре вернется Скотт Дерриксон, события ленты будут последствиями сериала "ВандаВижн", а премьера состоится 7 мая 2021 года.

Третьим фильмом 2021 года станет четвертый "Тор". Называться лента будет Thor: Love and Thunder и главной новостью является тот факт, что во франшизу вернется Джейн Фостер (Натали Портман), которая возьмет в руки Мьельнир. Основой для сюжета станет арка The Mighty Thor от Джейсона Аарона. Тайка Вайтити отвечает за режиссуру, Крис Хемсворт и Тесса Томпсон никуда не пропали, а премьера запланирована на 5 ноября 2021 года.

В MCU появится Блэйд и сыграет его Махершала Али. Деталей совсем нет, но судя по тому, что уже представили лого, ждать фильма можно в 2022 году.

Также Marvel работает над перезапуском "Фантастической четверки" и "Мутантов", но до этого еще лет пять.

Сериалы

Кевин Файги представил четыре сериала, которые выйдут на Disney+: "Сокол и Зимний солдат", "Локи", "Соколиный глаз" и "ВандаВижн".

Первым, осенью 2020-го, выйдет сериал о героях Энтони Маки и Себастьяна Стэна. Судя по щиту Капитана Америки на логотипе, персонажи вместе будут пытаться заменить Стива Роджерса. К роли Барона Земо вернется Дэниел Брюль.

"ВандаВижн" выйдет весной 2021 года и расскажет об отношениях героев Элизабет Олсен и Пола Беттани. При этом актеры и Кевин Файги пообещали, что это будет очень странный сериал и абсолютно новый опыт для аудитории. Шоу будет снято в стилистике 50-х, а значит будет базироваться на комиксе "Вижн" Тома Кинга. Деталей того, как же жив Вижн никто не раскрыл. Именно в сериале должно произойти событие, которое приведет к сиквелу "Доктора Стренджа". Значит поклонники увидят шоу точно раньше мая.

Еще один момент — в сериале появится взрослая Моника Рамбо, дочка подруги Капитана Марвел. Ее роль сыграет Тейона Паррис.

"Локи" выйдет после "ВандаВижн" и продолжит сюжетную линию "Финала", где Локи сбегает с Тессерактом. Что интересно, поклонников ждет не переосмысливший себя герой из "Войны бесконечности", а тот злой и коварный бог, который только что пережил встречу с Халком.

"Соколиный глаз" расскажет о буднях Клинта Бартона и его обучении супергеройскому мастерству Кейт Бишоп. А это значит, вполне возможно, что фанаты увидят экранизацию комикса Мэтта Фрэкшна. На это намекает логотип шоу. Сериал выйдет на стриминге осенью 2021 года.

Также поклонников ждет анимационный сериал What if…?, который по примеру одноименной линейки комиксов расскажет об альтернативной версии событий в MCU. Актеры, которые вернутся к своим героям (правда только в озвучке), такие: Майкл Б. Джордан, Себастьян Стэн, Джш Бролин, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Сэмюэль Л. Джексон, Крис Хемсворт, Хэйли Атвелл, Чедвик Боузман, Карен Гиллан, Джереми Реннер, Пол Радд, Майкл Дуглас, Доминик Купер, Натали Портман, Тайка Вайтити, Джимон Хонсу, Тоби Джонс, Джефф Голдблюм и Майкл Рукер.

Главным же в сериале будет Джеффри Райт, который озвучит Наблюдателя.

Вот так будет выглядеть четвертая фаза:

Также продюсер вскользь упомянул о сиквелах "Капитана Марвел" и "Черной Пантеры", но до 2022 года их точно не будет. Это же касается и "Стражей Галактики 3".

Как сообщали Українські Новини, "Мстители: Завершение" побили мировой рекорд проката за первый уикенд.

В прошлом году умер создатель супергероев Marvel Стэн Ли, но перед смертью он придумал нового героя.