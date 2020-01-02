Росія утримує майже 90 людей за "кримськими справами", - Кримська правозахисна група

В той час, як представництво президента в Криму повідомило, що кримські полонені будуть включені в наступний етап визволення, у Кримській правозахисній групі заявили, Росія тільки за "кримським справах" утримує за гратами щонайменше 89 осіб.

Про це в коментарі UATV повідомила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

"Серед них є і кримські татари, і українці. Щонайменше 65 людей, в основному кримських татар, що містяться у так званій "справі Хізб ут-Тахрір", їх звинувачують у терористичних статтях. Якщо говорити про українців, то серед них, наприклад, активіст Олег Приходько, який був затриманий в цьому році. Також є так звані "Українські диверсанти", - зазначила правозахисниця.

За її словами, права цих людей грубо порушуються.

"Були фальсифікації доказів, вони незаконно знаходяться зараз за ґратами і повинні бути звільнені", - додала Скрипник.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Внаслідок обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб. опубліковано повний список.