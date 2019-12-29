Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство Президента

Представительство Президента в Крыму приветствует освобождение 76 украинцев, пребывавших в заключении на неконтролируемой украинскими властями территории Донбасса, и заявляет о том, что украинцы, заключенные в Крыму, будут включены в следующий этап освобождения.

Об этом говорится в сообщении представительства на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается, - сегодня состоялся первый этап, анонсированный Президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что освобождение пленных вызвало много дискуссий в обществе, так как за их освобождение пришлось заплатить сверхвысокую цену.

Представительство выражает уверенность в неотвратимости наказания за преступления, совершенные Россией через своих агентов в Киеве во время событий "Революции достоинства", в Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей и в целом в Украине, и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

В результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц. Обнародован полный список.

По данным СМИ, в результате обмена самопровозглашенным республикам были переданы бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстреле 48 активистов Евромайдана, и гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Тем временем, Россия надеется, что после обмена пленными Киев предоставит особый статус Донбассу.