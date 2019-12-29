подписаться на рассылку
23.9 25
26.5 27.9
˟
29 декабря 2019, воскресенье, 21:14 23
Президент 2019-12-29T21:17:12+02:00
Українські Новини
Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство Президента

Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство Президента

Ярина Вацяк
Аннексия Крыма, Крымские татары, осовобождение, обмен пленными

Представительство Президента в Крыму приветствует освобождение 76 украинцев, пребывавших в заключении на неконтролируемой украинскими властями территории Донбасса, и заявляет о том, что украинцы, заключенные в Крыму, будут включены в следующий этап освобождения.

Об этом говорится в сообщении представительства на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается, - сегодня состоялся первый этап, анонсированный Президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что освобождение пленных вызвало много дискуссий в обществе, так как за их освобождение пришлось заплатить сверхвысокую цену.

Представительство выражает уверенность в неотвратимости наказания за преступления, совершенные Россией через своих агентов в Киеве во время событий "Революции достоинства", в Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей и в целом в Украине, и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

В результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц. Обнародован полный список.

По данным СМИ, в результате обмена самопровозглашенным республикам были переданы бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстреле 48 активистов Евромайдана, и гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Тем временем, Россия надеется, что после обмена пленными Киев предоставит особый статус Донбассу.

 

Больше новостей о: Аннексия Крыма Крымские татары осовобождение обмен пленными

Новости
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Самолет с освобожденными из плена украинцами приземлился в "Борисполе": онлайн-трансляция 21:35 Обновляется
Похолодает до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на понедельник 21:15 Карта
Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство Президента 21:14
На следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех", - Пристайко 20:47
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Борт с освобожденными из плена украинцами вылетел из Чугуева в аэропорт "Борисполь" 20:45
больше новостей
Гривна обвалилась: курс валют на новогодние выходные 05:20 Инфографика
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря 23:43
Туристы застряли в Берлине. Фото: facebook.com/den.gorohovsky)
Украинские туристы застряли в аэропорту Берлина: известный лоукостер не пустил их на рейс 19:24
Ураганный ветер, мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на воскресенье 21:00 Карта
Ураганный ветер и метель: в ГосЧС предупредили об ухудшении погоды на выходных 10:26
больше новостей
К зарплате военным в конце года выплатят дополнительную помощь 22:20
Размер пенсии можно рассчитать самому: как работает пенсионный калькулятор 06:05 Инфографика
Прогресс есть, соглашения нет: Коболев рассказал о переговорах с "Газпромом" 08:19
На следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех", - Пристайко 20:47
В "мост Кличко" вложили еще миллион гривен 21:49 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok