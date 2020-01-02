У Києві погода у грудні встановила дев'ять рекордів

В той час, як погода за рік побила 36 рекордів, грудень 2019 року в Києві виявився найтеплішим у XXI столітті і увійде в історію погоди з максимальною температурою, яка вперше перевищила +15°С. Середньомісячна температура грудня у Києві становила +2,7°С, що на 5,0°С вище кліматичної норми.

Такі дані спостережень опублікувала метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що цьогорічний грудень у XXI столітті став найтеплішим, у ньому було 9 температурних рекордів. Однак рекорд 1960 року не було перевищено. Тоді було загалом на 0,1°С тепліше.

Найхолодніше було 8 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 5,0°С, а найтепліше – 18 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +15,2 градусів, що стало рекордним для грудня за 139 років спостережень.

Опадів у Києві за місяць випало 33 мм, що становило 64% кліматичної норми.

Як повідомляли Українські Новини, першого січня у Вишгороді під Києвом зацвіли перші в цьому році квіти - підсніжники.

Тим часом Микола Кульбіда зазначив, що похолодання цієї зими будуть, але вони не будуть сильними та не довгими.