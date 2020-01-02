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02 января 2020, четверг, 05:50 2839 Инфографика
Жизнь 2020-01-02T05:50:02+02:00
Українські Новини
Непредсказуемые снегопады зимой и аномальная жара летом: главный синоптик Украины дал прогноз на 2020

Непредсказуемые снегопады зимой и аномальная жара летом: главный синоптик Украины дал прогноз на 2020

Надежда Комендантова
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Аномально теплая осень в Украине сменилась такой же необычной зимой, которая бьет все возможные рекорды в последние недели. И хотя в большинстве областей накануне Нового года похолодало до нескольких градусов мороза, а также выпал снег, синоптики предупреждают, что холодной зимы в Украине быть не может.

Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире телеканала ZIK.

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Зима в Украине не может быть холодной из-за тенденций к постоянному повышению температура. Похолодания этой зимой будут, но они будут не сильными и не долгими. Николай Кульбида отметил, что в 2019 году были зафиксированы значительные повышения температуры и летом, и зимой.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса, это просто ужас. Проанализировав эти тенденции, мы можем говорить о вероятности того, каким будет следующий год. Так вот: зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания. Хотя они будут, но они будут кратковременными, очень кратковременными", - сказал главный метеоролог Украины.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога.Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

При этом он отметил, что долгосрочные прогнозы об осадках давать сложнее, так как тенденции указывают на то, что ситуация может быть непредсказуемой.

"Может и снег выпасть, но при этом температурном режиме он долго держаться все равно не будет. А лето у нас всегда будет жарким. Всегда, и мы уже должны к этому привыкать", - добавил Николай Кульбида.

Напомним, ранее сообщалось, что  уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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